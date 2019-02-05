В этом году поступающие, которые хотят работать в сельской местности, впервые смогут воспользоваться правом первоочередного зачисления на бюджет. Оно распространяется на будущих врачей и учителей, которые выберут обучение на специальностях отраслей знаний 01 "Образование/Педагогика" и 22 "Здравоохранение". Чтобы разъяснить на местах, как должен происходить конкурс по отбору поступающих, МОН подготовило соответствующие методические рекомендации.

В министерстве сообщили, что право первоочередного поступления получат те, кто предварительно пройдет конкурс и заключит соглашение на отработку в селе или поселке городского типа не менее 3 лет. Данная работа проводится на региональном уровне: конкурс организуют облгосадминистрации на основе прогноза местных советов относительно потребности специалистов с высшим медицинским или педагогическим образованием.

МОН призывало ОГА активнее использовать эту возможность и информировать о ней поступающих, ведь конкурсы должны быть объявлены до 1 марта, а до 30 апреля - уже должны быть известны их результаты.

ОГА сами определяют порядок и условия конкурсов. Это, в частности, касается требований к конкурсантам и перечню документов. В то же время МОН советует одним из критериев определить место жительства участника. Тогда преимущество смогут получить те, кто живет в том же (ближайшем) населенном пункте, что и будущий работодатель.

Отдельно в министерстве отметили несколько обязательных условий конкурса. Так, специальность, срок и образовательный уровень, которые планирует выбрать конкурсант, должны совпадать с определенной потребностью в специалистах. Участники должны быть предварительно ознакомлены со своими обязанностями относительно обучения и отработки. При этом местные советы, которые дают заказы, обязаны принять решение об обеспечении будущих работников безоплатным жильем на срок не менее чем 3 года.

Победители конкурсов получат право на первоочередное зачисление. Их конкурсный балл будет множиться на первоочередный коэффициент (1,05). Для поступающих на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического направления) в условиях приема дополнительно предусмотрена специальная квота-4, под которую будет предоставлена часть бюджетных мест.

После окончания обучения выпускник должен будет в течение месяца прибыть к месту отработки, заключить трудовой договор и начать работу. Если же выпускник откажется выполнять условия соглашения, ему нужно будет возместить средства, потраченные вузом на его подготовку.

Как сообщала "Страна", ранее в Раде решили, что в селах теперь будут лечиться по Интернету.

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