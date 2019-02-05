В четверг, 31 января, Киеврада утвердила новые ставки туристического сбора. Теперь он привязан не к стоимости проживания в гостинице или хостеле, а к минимальной зарплате в Украине.

Также решением предусматривается, что все учреждения, которые предоставляют услуги по временному проживанию, будут указаны на сайте городской власти. Об этом сообщает ЮрЛига.

Новый туристический сбор установлен в размере:

1 % - для иностранцев (41,73 грн в 2019 году);

0,4 % - для внутреннего туризма (16,69 грн в 2019 году).

Ранее ставка устанавливалась в размере 1 % от стоимости всего периода проживания за вычетом НДС.

С 1 января действуют изменения в Налоговый кодекс, согласно которым туристический сбор устанавливается местными советами за каждые сутки в размере до 0,5 % - для внутреннего туризма и до 5 % - для въездного туризма от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.

Базой взимания сбора является общее количество суток временного размещения.

Как сообщала "Страна", опубликован полный список стран, чьим гражданам с 1 января будут оформлять в Украине е-визы. Время оформления электронной визы составляет до девяти рабочих дней, стоимость - $85, срок действия - разовая до 30 дней.

Напомним, что в трех крупных украинских городах установили ставки туристического сбора.