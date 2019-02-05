План СБУ по привлечению к уголовной ответственности журналиста "Страны" Владислава Селезнева дал сбой. В январе ему так и не смогли вручить подозрение в хранении марихуаны. По имеющейся у редакции информации, в провокации отказалось участвовать руководство столичной Нацполиции.

Эта история тянется с осени. Тогда Славу пытался путем шантажа и угроз завербовать сотрудник отдела "М" СБУ Александр Хаиндрава. Его интересовала жизнь редакции, а озвученная им цель звучала красноречиво – "закрыть "Страну"".

Однако нам удалось самим задокументировать разговоры оперативника с нашим журналистом, сделав их достоянием общественности. И "контора" начала мстить Вячеславу, пытаясь подвести его под уголовную статью.

Мы выяснили, почему этот план сорвался. По крайней мере, на данном этапе.

"Это откровенная подстава"

Объявить о подозрении Славе должны были 21 января. На этот день его вызвали в полицию. Но допрос так и не состоялся. Ее перенесли на неопределенное время.

"Пидозра" касалась найденных у Селезнева 4-х грамм марихуаны, которые влекут за собой административную ответственность. Именно на этом основании СБУ осенью пыталась завербовать нашего журналиста. И угрожала ему большими проблемами, если он откажется сотрудничать.

Однако мы предали историю огласке, и спецслужба отстала от нашего журналиста. Как выяснилось – на время. В январе его внезапно вызвали на допрос в полицию, который - так же внезапно - отменился сам собой. Что же пошло не так?

Как мы узнали из собственных источников в МВД, эта история наделала немало шума в высоких кабинетах на Владимирской, 15. По данным наших информированных собеседников, после того как "Страна" рассказал о вызове на допрос, начальник полиции Киева Андрей Крищенко решил лично разобраться в вопросе, а потом на совещании прямо сказал, что это "подстава". Как выяснилось, полиция занялась этим делом не по собственной инициативе, а по настоятельной просьбе коллег из СБУ.

"Но они просто нам решили втюхать откровенную липу. Так вообще-то коллеги по цеху не делают", - передал слова Крищенко источник в столичном главке Нацполиции.

Он также сказал, что полицейские изучили дело и пришли к выводу, что весь материал похож на махровую фабрикацию.

К примеру, сейчас общепринятая практика у столичных правоохранителей - изымать вещества, похожие на наркотики, сугубо после выписывания протокола о задержании при проведении личного обыска .

Однако журналиста Селезнева на 72 часа не задерживали. А оформили изъятие не личным обыском, а протоколом осмотра места происшествия. Хотя существует наработанная практика судов высших инстанций, признающая такое недопустимым.

Само изъятие проводилось при заранее заготовленных понятых. По данным наших источников в МВД, свидетелей привлекли не самых благонадежных – местных пьяниц. Ну и с весом найденного вещества все не так гладко. Ведь изначально веса не хватало на 5 грамм, после которых наступает уголовная ответственность. Но после экспертизы все таки вес вдруг появился как раз такой как надо.

Вероятно эти нестыковки, плюс позиция руководства столичной полиции, которое решило не марать руки откровенными мистификациями ради хотелок СБУ, и решило не вручать Владиславу "пидозру".

Ведь любой профессиональный адвокат при таком наборе доказательств даже в нашем суде разобьет в пух и прах эти обвинения.

Стоит только, к примеру, допросить понятых и представить их на обозрение судье.

"У мамы проблемы будут. Тебе оно надо?"

История с давлением на Владислава Селезнева тянется с сентября. В мае он сфотографировал испанскую виллу Порошенко. А через несколько месяцев был задержан на покупке 4 граммов марихуаны. Эта доза, как говорилось выше, влечет за собой только административную ответственность – штраф.

Однако Владислава попытались тут же взять в оборот работники СБУ – хотя в данном случае чистая подследственность полиции. Оказывая на него давления и запугивая, они взяли с него обещание сотрудничать. Слава все рассказал в редакции, и мы приняли решение записать действия оперативника – чтобы придать их огласке.

Офицер СБУ несколько раз вызывал нашего журналиста на встречу и пытался узнать детали жизни редакции: какие темы в работе, кто их пишет, употребляет ли кто-то наркотики. Все, что могло бы предупредить новое расследование "Страны" или найти компромат на ее сотрудников.

По ходу общения СБУ-шник несколько раз угрожал Славе, чтобы тот не "соскочил". "П…дить будут. Оно тебе надо? У мамы проблемы будут", - говорил он, не зная, что его пишут.

Вот полная запись этих разговоров:

После публикации записей "Страна" выяснила личность оперативника. Им оказался сотрудник Управления "Т" (защита национальной государственности) СБУ Александр Хаиндрава – сын чиновницы из администрации Порошенко.

История стала скандалом. В Раде даже было созвано специальное заседание Комитета по свободе слова, куда пришли руководители управления "Т" . Они не подтвердили и не опровергли ни одного факта, сославшись на государственную тайну. И довольно нагло заявили, что имеют право брать в работу "хоть журналиста, хоть водолаза".

"Страна" тем временем подала жалобу на действия СБУ в Главную военную прокуратуру. Она открыла дела по двум уголовным статьям: третьей части статьи 171 "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и первой части статьи 345-1 "Угроза или насилие в отношении журналиста".

В то же время, прокуратура отказалась открывать дело по "превышению власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" (ч. 2 ст. 365 УК Украины), чего требовала "Страна". В ответе ведомства говорится, что по указанной статье нет "материального состава преступления".

В тоже время, данное дело не расследуется. Селезнева и других сотрудников нашего издания не вызывают для дачи показаний. Зато, как видим, активно велась работа по фабрикации дела против самого Вячеслава.

Которое пока, однако, из-за большого общественного резонанса и откровенной слабости доказательной базы, отложено в долгий ящик.