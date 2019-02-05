Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает Уляну Супрун, отстраненную от должности и.о. министра здравоохранения Украины согласно определению Окружного административного суда Киева. При этом он отказался комментировать данное судебное решение.

"Я хотел бы выразить свою позицию как президента относительно сегодняшнего судебного решения. Хочу подчеркнуть: по закону, я как президент комментировать решение суда не имею права. Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины", - заявил Порошенко на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник, 5 февраля в Киеве. Его цитирует Интерфакс.

Порошенко сказал, что сильно ценит сделанное вместе с Супрун, правительством и парламентом в направлении медицинской реформы. Он также выразил признательность Супрун за содействие во внедрении в стране сельской медицины.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева по иску народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В суде пояснили, что приняли решения о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о.

Как сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева, суд определил запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины Супрун совершать "любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".

"В то же время ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра", - сказано в сообщении.

Кабинет министров Украины обеспокоен данным решением Окружного админсуда Киева и намерен обжаловать его в установленном порядке.

Также Порошенко заявил, что отстраненная от должности судом и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун является гражданкой Украины. Он заявил, что гражданство ей было предоставлено его указом.

"Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента Украины. У меня недавно была встреча с госпожой Ульяной и я подчеркиваю: госпожа Ульяна является гражданкой Украины в соответствии с указом, который подписал президент Украины Петр Порошенко о предоставлении ей украинского гражданства. Точка", - сказал он на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник.

Как сообщала "Страна", в суде объяснили, почему Супрун запретили выполнять функции главы Минздрава: истекший срок полномочий и гражданство США.

Отметим, что отстранением и.о. министра здравоохранения Украині Супрун обеспокоена посол Великобритании.