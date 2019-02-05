Глава политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал информацию о том, что в отношении него открыто уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизм после заявления о необходимости автономии для Донбасса.

"То что я сказал, я могу повторить.Для того, чтобы мир был на Донбассе и прекратились боевые действия, необходимо предложить решения, которые заложены в основу Минских соглашений и которые необходимо реализовать киевской власти, которая упорно, настойчиво и последовательно не делает этого. Я неоднократно заявлял, что для того чтобы решить эту проблему, нам необходимо реализовать в первую очередь тот комплекс мер, который может изменить ситуацию. Среди этих мер было предложение создать Автономный регион Донбасс", - заявил Медведчук в интервью NewsOne.

По его словам, для реализации этого плана Киев должен вести переговоры с Донецком, Луганском и Москвой.

"На съезде мною была изложена идея, которую мы апробировали в переговорах - тем, кто находится на неподконтрольных территориях предложить статус автономии. То есть создать Автономный регион Донбасс в составе Украины в соответствии с Конституцией, с теми изменениями в Конституцию, которые преложены в минских соглашениях и которые мы разработали мы", - отметил он.

Он сказал, что никаких признаков уголовного нарушения здесь нет, так как все эти предложения согласуются с Минскими соглашениями.

Ранее "Страна" сообщала, что дело открыла ГПУ по обращению народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука. "Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого" автономного региона Донбасс "с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины", - заявили в ГПУ.

Там сообщили, что "план" Медведчука предусматривает создание на Донбассе автономного региона в составе Украины, а переговоры должны продолжаться в "четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва". В ГПУ заявили, что Конституция определяет Украину как унитарное государство.