Суд освободил из-под стражи четырех участников стрельбы на луцкой автомойке, во время которой один человек был убит и двое получили ранения. Об этом говорится в сюжете ТРК "Аверс".

Напомним, нападение произошло на улице Набережной 5 ноября. 10 вооруженных мужчин подъехали к автомойке, зашли в помещение кафе и в упор расстреляли людей, которые там обедали. Во время стрельбы погиб житель Волынской области, отец двух детей. Стрельба произошла в центре города, недалеко от главного управления патрульной полиции, рядом с управлением нацполиции Волыни и прокуратурой. За считанные минуты на место инцидента прибыли руководители правоохранительных органов со своими заместителями, моментально объявили план-перехват, однако преступников в этот день не поймали.

За умышленное убийство нападающим инкриминировали хулиганство, сначала взяли под стражу, однако как стало известно, уже выпустили на свободу. По информации волынских СМИ, во время стрельбы был ранен один из местных криминальных авторитетов по кличке "Аслан".





Место, где произошла перестрелка Фото: ВолиньPost

Как сообщала "Страна", в Луцке осужденного выпустили на свободу, поскольку в колонии не было мест.

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