В Одессе сотрудники Службы безопасности заявили, что задержали стрелка-зенитчика так называемой "ДНР", который участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что в августе 2015 года одессит присоединился к так называемой "армии ДНР". Отмечается, что в мае 2016 года человек покинул ряды вооруженных формирований и вернулся в Одессу. По информации СБУ в это время боевик занимался незаконным изготовлением оружия. Сейчас в рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации) ему объявлено о подозрении.Суд уже избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что боевик сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях "ДНР"цев на неподконтрольной Донецкой области.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что ВСУ подтвердили пленение сепаратистами бойца со свастикой на шее.

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