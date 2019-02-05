На межбанке снова подешевела американская и европейская валюты, передает Минфин. Американский доллар при покупке скинул 13 копеек, при продаже - тоже 13 копеек. Евро подешевел при покупке и при продаже на 18 копеек.

Сообщается, что около 11:00 на торгах по доллару активизировались продавцы на фоне низкого спроса на валюту. По состоянию на 12:00 установилось шаткое равновесие спроса и предложения после активного выкупа излишков валюты Нацбанком. К 13 часам предложение валюты опять несколько превышало спрос, а после обеда активность торгов постепенно пошла на снижение. В 17:00 торги по доллару завершены. Межбанк закрылся в диапазоне 27,1200/27,1500 грн/$.

Скриншот: minfin.com.ua

Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 6 февраля до 27,215854 грн/$1 по сравнению 27,423692 грн/$1 на 5 февраля 2019г.

100 долларов США- 2721.5854

100 евро - 3108.8670

10 российский рубль - 4.1507

Ранее "Страна" сообщала, почему курс доллара провалился в первый рабочий день недели.

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