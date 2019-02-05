В первом полугодии 2019 года в аэропорту "Борисполь" начнут эксплуатацию терминала F, паркинга, а также завершат строительство 4 автобусных подъездов (бассгейтов - прим. ред.). Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин во время пресс-конференции, передает УНН.

"В начале апреля планируем начать эксплуатацию терминала F и где-то одновременно планируем принятие в эксплуатацию паркинга, первой части. Также строительство карготерминала планируем начать где-то в конце мая и завершить не позднее, чем за 8 месяцев", - отметил он.

По его словам, кроме того, будет происходить реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, а также второй очереди грузового терминала. "Фактически речь идет о реконструкции половины аэродрома", - уточнил Рябикин.

При этом Рябикин добавил, что в I полугодии также планируется завершить строительство еще 4 бассгейтов.

Как сообщала "Страна", в МАУ ввели новые правила для ручной клади с 15 января.

Пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик. При этом в Ryanair подняли цены на все виды багажа. Список тарифов.

Напомним, что в аэропорту Львова самолет выкатился за пределы взлетной полосы.