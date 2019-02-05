В Киеве на улице Крещатик произошло аварийное повреждение теплосети. Об этом сообщает "Киевтеплоэнерго" на странице в Facebook.

"На время проведения ремонтных работ без централизованного теплоснабжения и горячей воды осталось 32 здания – 19 жилых домов, 11 ведомств и две школы (улицы Лютеранская, Ольгинская, Станиславского, Крещатик, Франко)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительные бригады уже на месте и работают над устранением повреждения. Закончить ремонт теплосети коммунальщики планируют до 06:00 среды, 6 февраля. Сразу после завершения работ поставки тепла и горячей воды будут постепенно восстановлены во все здания.

Фото: facebook.com/kyivteploenergo

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге Днепропетровской области около 80 000 человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. Порыв магистрального трубопровода диаметром 800 мм теплотрассы произошел на улице Панаса Феденко.

Напомним также, что в Николаеве из-за порыва трубопровода без отопления остались 20 тысяч людей, детсад и СБУ.