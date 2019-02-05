В УЕФА могут отменить правило выездного гола, действующее в двухматчевых противостояниях в плей-офф еврокубков. Об этом сообщает издание Kicker.

По данным журналистов, исполнительный комитет УЕФА на заседании конгресса организации в Риме рассмотрит этот вопрос и посоветует отменить действующее ныне правило.

Ранее правило выездного гола было отменено в Англии. В частности, в полуфинале Кубка английской лиги сразу после основного времени "Челси" и "Тоттенхэм" в ответном полуфинале (2:1, 0:1 – первый матч) били пенальти.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил ассоциациям отказываться от правила выездного гола и овертаймов.

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