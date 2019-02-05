Средний совокупный денежный доход домохозяйства в Украине в III квартале 2018 года составил 9,4 тысячи гривен в месяц. Об этом говорится в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

Состав домохозяйства в среднем составляет 2,11 человека. Структура совокупных доходов граждан в основном состоит из оплаты труда - 5569,17 грн (55%); пенсии - 1746,91 грн (17,2%) и доходов от предпринимательской деятельности и самозанятости - 620,97 грн (6,1%).

Также в структуру доходов домохозяйств входят денежная помощь от родственников и других лиц - 405,78 грн (4%); доходы от собственности (дивиденды от акций и других ценных бумаг, проценты по вкладам, доходы от сдачи внаем недвижимости) - 346,77 грн (3,4%) и продажи сельскохозяйственной продукции - 314,12 грн (3,1%).

Меньшую долю в структуре доходов украинцев составляют пособия, льготы, субсидии и компенсационные выплаты, предоставленные наличными - 190,40 грн (1,9%); стипендии - 26,24 грн (0,2%); алименты - 23,44 грн (0,2%) и другие денежные доходы - 157,05 грн (1,7%).

Неденежные доходы составляют 507,93 грн. Среди неденежных доходов значительную долю занимает стоимость потребленной продукции, полученной из личного подсобного хозяйства и от самозаготовок - 310,21 грн (3,1% от совокупных ресурсов).

Как сообщала "Страна", украинцев больше всего волнует война на Донбассе, низкие зарплаты и высокая "коммуналка".

Мы писали, что в Украине средняя зарплата за декабрь превысила 10 тысяч гривен.

Также стало известно, что Кабмин перед выборами президента заговорил о росте средней зарплаты до 10 тысяч.