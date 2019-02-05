Народный депутат Украины предыдущих созывов Юрий Кармазин также подал документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В пресс-службе ЦИК отметили, что он принес в комиссию документы для регистрации на выборах 31 марта как самовыдвиженец. Документы подал 3 февраля.

Отметим, что Юрию Кармазину 61 год. Он родился в Звенигородке Черкасской области. Изначально работал прокурором Приморского района Одессы, в 1993 году он был избран судьей Одесского областного суда. В политику пришел в 1990-х годах. На парламентских выборах в 1994 году он был избран нардепом Верховной рады Украины. С тех пор Кармазин целиком ушел в политику.

После смены власти на Украине в 2014 году выступал с обвинениями в адрес президента Украины Петра Порошенко в незаконном избрании, также обвинял премьер-министра Арсения Яценюка и ряд других политиков в коррупции. В 2018 году Кармазин провозгласил себя гетманом казачества всей Украины.

Юрий Кармазин. Фото: wikipedia.org

Напомним, в полночь 3 февраля ЦИК перестала принимать документы для регистрации кандидатами в президенты. Всего документы в Центризбирком Украины подали 89 человек, из них 17 - в последний день подачи документов. В числе последних, кто принес документы в ЦИК, оказались журналист Дмитрий Гнап и действующий президент Петр Порошенко, который сдал документы в ЦИК с чёрного хода.

Ранее "Страна" сообщала, что зарегистрированы уже 34 кандидата в президенты. Следить за статусом политиков, которые стремятся стать президентом Украины, можно в постоянно обновляемом материале "Страны".