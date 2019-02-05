Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы избрала государственным секретарем Министерства по делам ветеранов помощника сына президента Петра Порошенко, депутата Верховной Рады Алексея Порошенко (БПП) Людмилу Дараган. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя отдела обеспечения деятельности комиссии.

"Победила в конкурсе Дараган Людмила Витальевна", - сказал собеседник.

Второе место занял безработный Александр Бурдиян.

Дараган является помощником-консультантом Порошенко и координатором проекта "Украина - Солидарность - НАТО". Она работала с министром по делам ветеранов Ириной Фриз в проекте "Украина - Солидарность - НАТО".

Об этом она сказала во время собеседования с комиссией по вопросам высшего конкурса государственной службы. "Да, мы знакомы. Когда я работала помощником, я и сейчас работаю помощником депутата, мы неоднократно пересекались. Более того, мы вместе работали над проектом "Украина - Солидарность - НАТО", который является "околопартийным" проектом, а Фриз была его лидером, его лицом", - сказала она.

При этом на вопрос о том, обсуждали ли они с Фриз ее участие в конкурсе, Дараган ответила, что не знает мнения министра. "Она не выражала свое отношение к моему участию в конкурсе. Я, к сожалению, не знаю ее отношения", - добавила она.

Кроме того, она была помощником Петра Порошенко во время его последней каденции в Раде.

В 2014 году Дараган баллотировалась в парламент по списку БПП под №152.

Другими претендентами на должность были безработные Александр Бурдиян и Евгений Кадиков, а также председатель наблюдательного совета благотворительной организации "Благотворительный фонд "Бок о бок в будущее" Богдан Гнатковский.

Напомним, 14 января Кабинет Министров объявил конкурс на должность государственного секретаря Министерства по делам ветеранов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабинете министров Украины утвердили положение о Министерстве по делам ветеранов.

Также мы сообщали, что президент подписал закон о предоставлении ветеранам ОУН, УПА и УНРА статуса участников боевых действий.