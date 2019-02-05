Во вторник, 5 января, футболисты "Динамо" Киев сыграли еще один контрольный матч на втором зимнем тренировочном сборе в Испании. На центральном городском стадионе испанской Марбельи соперником "Динамо" стал шведский "Эстерсунд". Встреча без голов.

Игра вышла бескомпромиссной и иногда даже грубой. В первом тайме по ногам регулярно доставалось Цыганкову, Буяльскому, Шапаренко и Вербича. Несмотря на это подопечные Александра Хацкевича создавали моменты. Об этом сообщает пресс-служба Динамо.

На 23-й минуте открывать счет мог Николай Шапаренко. Он попал в штангу после передачи Виктора Цыганкова. Достаточно классный момент был и на 38 минуте, когда Вербич прострелил слева Соля. Однако испанец в падении лишь едва дотянулся до мяча на дальней штанге.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Во втором тайме уже "Динамо" добавило в жесткости, хотя рисунок игры от этого особо не изменился. Бело-синие еще раз могли забивать на 82-й минуте, однако после передачи Шапаренко в перекладину попал Вербич.

Шведы, в свою очередь, моментов особо не было, поэтому вряд ли остались недовольны нулями на табло.

Видео: youtube.com/ФК "Динамо" Киев

Как сообщала "Страна", в ФИФА обязали "Динамо" выплатить долг футболисту в 8 миллионов. При этом в ФИФА не стали выполнять "функцию наполнителя государственного бюджета Украины".

Отметим, что "шпионы" Динамо привезли Александру Хацкевичу из Греции информацию про Олимпиакос.