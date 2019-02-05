Состояние здоровья украинского политзаключенного Эдема Бекирова оценивается как сверхкритическое. Об этом со ссылкой на его дочь Элеонору сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

При этом в России не подтверждают этого. По словам Денисовой, советник Президента РФ Михаил Федотов заявил, что состояние здоровья политзаключенного удовлетворительное.

Денисова также написала, что в справке, которую получил адвокат, указывается, что у Бекирова нет заболеваний, которые делают невозможным его содержание под стражей, в то время как известно, что у него имеется целый ряд тяжелых болезней, которые могут ухудшиться в условиях СИЗО.

"Я в очередной раз убеждаюсь, что информации, поступающей из писем РФ, нельзя доверять. РФ скрывает истинное положение гражданина Украины и таким образом нарушает права человека! В последнем своем обращении я выражала просьбу принять безотлагательные меры для обеспечения гражданина Украины квалифицированной медицинской помощью в специализированном лечебном учреждении. И отметила, что содержание Эдема Бекирова в СИЗО может повлечь фатальные последствия для жизни", - подчеркнула омбудсмен.

Скриншот: facebook.com/denisovaombudsman

Напомним, 10 января "суд" оккупированного Крыма принял решение оставить крымского татарина Эдема Бекирова под стражей до 11 февраля 2019 года. Бекирова российские силовики задержали на въезде в Крым 12 февраля 2018 года, после чего его привезли в здание ФСБ России в Симферополе. Его обвинили в "незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ". Вскоре после задержания родные Бекирова сообщили об угрозе его жизни. Известно, что он является инвалидом первой группы, болен сахарным диабетом. Ему ампутировали ногу, из-за чего необходимо постоянно делать перевязки. Также Бекирову была проведена операция на сердце.

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