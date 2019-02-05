Решение об отстранении Ульяны Супрун от должности и.о. министра здравоохранения вынес судья Сергей Каракашьян, который ранее отметился решением о возобновлении Романа Насирова на посту главы ГФС. Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" в Facebook.

"О судье Сергее Каракашьяне, который отстранил Ульяну Супрун. Это тот самый судья, который вместе с двумя своими коллегами восстановил в должности Романа Насирова. А еще Каракашьян назвал рекламу с "достижениями" Луценко не политической, а социальной", - говорится в сообщении организации.

Фото: facebook.com/antac.ua

Антикоррупционеры сообщают, что основной доход семьи Каракашьяна - зарплата судьи (в районе 200 тысяч грн в год). Несмотря на это, он достраивает дом под Обуховом и ездит на Mitsubishi Pajero Sport 2014 года, записанной на родственника. Стоимость такого авто составляет примерно 20 тысяч долларов. "Есть квартира в Киеве, несколько земельных участков под Киевом. На все хватило судейской зарплаты. Владеет ружьем, коллекционирует монетки и марки", - подытоживают в ЦПК.

Коллаж Prosud/facebook.com/antac.ua

Решение об отстранении Супрун с должности мотивировано тем, что первый замминистра здравоохранения Украины исполняет обязанности министра на протяжении срока, превышающего один месяц с момента наделения ее соответствующими полномочиями. Также, по мнению суда, Ульяна Супрун, которая в 2015 году получила гражданство Украины, до сих пор является гражданкой США, а в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" в Украине запрещено двойное гражданство.

Напомним также, что судья Сергей Каракашьян рассматривал иск Михаила Саакашвили к МВД о лишении гражданства в феврале 2018 года. Однако все заседания сняли с рассмотрения из-за больничного Каракашьяна.

Как сообщала "Страна", 5 февраля и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун отстранили от выполнения своих обязанностей. Источник в судейских кругах пояснил "Стране", что это решение является пиар-ходом "Радикальной партии" и, скорее всего, в апелляции это решение отменят.

Вместе с этим, в Кабинете министров хотят обжаловать решение суда об отстранении Ульяны Супрун.