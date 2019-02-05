Полиция завершила следствие по делу о ДТП, в котором погибла актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская. По данным правоохранителей, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

"Расследование по делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла актриса Марина Поплавская, завершено. Дело направлено в суд, вина подозреваемого доказана. Водитель сотрудничал со следствием, вину свою полностью признал", - говорится в сообщении.

Согласно ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") Уголовного кодекса Украины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Напомним, смертельное ДТП произошло 20 октября 2018 года в Киевской области. В результате столкновения автобуса Neoplan с грузовиком MAZ погибла актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская, которая была участницей команды КВН "Девчонки из Житомира", актрисой, певицей, популярной ведущей, редактором украинской ассоциации КВН. Также она работала в Житомире учителем украинского языка и литературы.

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