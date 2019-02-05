Во вторник, 5 февраля, в работе соцсети Facebook произошел масштабный сбой, который ощутили на себе жители Европы. Об этом сообщает сервис Downdetector.

По данным сервиса, сбой зафиксировали в Болгарии, Румынии, Польше, Чехии, Германии, Британии, Франции, Португалии, Нидерландах, Австрии, Швеции, Эстонии. Пользователи жалуются, что соцсеть выбрасывает их из личных аккаунтов, и они не могут войти в них снова, также пользователи не могут отправить сообщения или подключиться к серверу. Также требуется больше времени на загрузку поста.

Как видим на "живой карте сбоев", проблемы коснулись также украинских пользователей Facebook.

Скриншот: downdetector.ru

Как сообщала "Страна", несколько месяцев назад пользователей Facebook массово выбивало из соцсети.

Также пользователи сообщали о том, что в Facebook стали исчезать посты.

Напомним, Facebook планировал усилить в Украине меры безопасности перед выборами - 2019.