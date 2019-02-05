Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четверых кандидатов на пост президента Украины. Такое решение члены ЦИК приняли на заседании во вторник, 5 февраля, пишет УП.

В частности зарегистрированы кандидатами самовыдвиженцы Руслан Ригованов и Сергей Носенко, выдвиженец от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, выдвиженец от партии "Народный рух Украины" Виктор Кривенко.

Руслан Ригованов - исполняющий обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт".

Руслан Ригованов Фото: Скриншот

Сергей Носенко - старший руководящий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина".

Сергей Носенко Фото: iip.ua

Сергей Кривонос - полковник, первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины ВСУ.

Сергей Кривонос Фото: соцсети

Лидер "Народного руха Украины", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Виктор Кривенко в 2012-2014 гг был советником министра экономического развития (Петра Порошенко) и вице-премьер-министра (Александра Вилкула), в 2014 прошел в Раду под №5 в списке "Объединения "Самопомощь", в 2016 вошел во фракцию "Блок Петра Порошенко", но в 2017 покинул ее.

Виктор Кривенко Фото: facebook.com

Таким образом, зарегистрированы уже 34 кандидата в президенты. Следить за статусом политиков, которые стремятся стать президентом Украины, можно в постоянно обновляемом материале "Страны". В полночь 3 февраля ЦИК перестала принимать документы для регистрации кандидатами в президенты.

Ранее мы сообщали, почему ЦИК отказывает в регистрации кандидатам.

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