Уже 34 участника гонки. Кандидатами в президенты стали самовыдвиженцы, атошник и руховец
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четверых кандидатов на пост президента Украины. Такое решение члены ЦИК приняли на заседании во вторник, 5 февраля, пишет УП.
В частности зарегистрированы кандидатами самовыдвиженцы Руслан Ригованов и Сергей Носенко, выдвиженец от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, выдвиженец от партии "Народный рух Украины" Виктор Кривенко.
Руслан Ригованов - исполняющий обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт".
Руслан Ригованов Фото: Скриншот
Сергей Носенко - старший руководящий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина".
Сергей Носенко Фото: iip.ua
Сергей Кривонос - полковник, первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины ВСУ.
Сергей Кривонос Фото: соцсети
Лидер "Народного руха Украины", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Виктор Кривенко в 2012-2014 гг был советником министра экономического развития (Петра Порошенко) и вице-премьер-министра (Александра Вилкула), в 2014 прошел в Раду под №5 в списке "Объединения "Самопомощь", в 2016 вошел во фракцию "Блок Петра Порошенко", но в 2017 покинул ее.
Виктор Кривенко Фото: facebook.com
Таким образом, зарегистрированы уже 34 кандидата в президенты. Следить за статусом политиков, которые стремятся стать президентом Украины, можно в постоянно обновляемом материале "Страны". В полночь 3 февраля ЦИК перестала принимать документы для регистрации кандидатами в президенты.
Ранее мы сообщали, почему ЦИК отказывает в регистрации кандидатам.
Также мы анализировали, из-за чего выборы президента-2019 бьют рекорд по участникам.