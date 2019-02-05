Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года. Заявление такого содержания он сделал на совещании военных чиновников после того, как Вашингтон и Москва заявили о расторжении заключенного в 1987 году ключевого договора по контролю над вооружениями, передает "Радио Свобода".

"На протяжении 2019-2020 годов мы должны разработать наземную версию морской системы "Калибр", оснащенной крылатыми ракетами дальнего радиуса действия, которые показали хорошие результаты в Сирии", - сказал Шойгу.

По его словам, эти планы были одобрены президентом России Владимиром Путиным.

"За тот же период нам также придется создать наземную ракетную систему с гиперзвуковой ракетой дальнего радиуса действия", - добавил российский министр.

1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео ззаявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.

Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.

Напомним, Путин заявил о зеркальном выходе России из ракетного договора.

Напомним, Путин также распорядился о создании в РФ новой гиперзвуковой ракеты средней дальности.