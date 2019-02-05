Компания Soccerex Football Finance Index 100 представила обновленный рейтинг самых состоятельных футбольных клубов мира. Об этом сообщает УНИАН.

Его составили на основе игровых активов (игроков), материальных активов (стадион, учебные центры и т. д.), денежных средств в банке, потенциальных инвестиций владельца (индекс, созданный индексом Soccerex для определения потенциала, который будет инвестирован в футбольный клуб владельцем или группой владельцев) и чистого долга клуба.

Общая стоимость игроков киевского Динамо составила 67 млн евро. Клуб разделил 90-88 места с аргентинским Ривер Плейтом и китайским Хэбэй Чайна Форчун.

Шахтер, чей футбольный состав был оценен в 103 млн евро, занял 25 строчку, опередив Эвертон, Фулхэм и Зенит.

Возглавил же рейтинг Манчестер Сити, обошедший ПСЖ и Баварию. Также в первую десятку вошли Тоттенхэм, Арсенал, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Челси.

Фото: prosoccerusa.com

Как сообщала "Страна", "Шахтер" разгромил в спарринге "Ботев", отгрузив соперникам шесть мячей.

Напомним, что на игру с Шахтером в Харьков едут тысячи фанов Айнтрахта. Матч состоится на НСК "Олимпийский" 14 февраля.