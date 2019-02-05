Украинские Шахтер и Динамо вошли число самых состоятельных футбольных клубов мира. Фото
Компания Soccerex Football Finance Index 100 представила обновленный рейтинг самых состоятельных футбольных клубов мира. Об этом сообщает УНИАН.
Его составили на основе игровых активов (игроков), материальных активов (стадион, учебные центры и т. д.), денежных средств в банке, потенциальных инвестиций владельца (индекс, созданный индексом Soccerex для определения потенциала, который будет инвестирован в футбольный клуб владельцем или группой владельцев) и чистого долга клуба.
Общая стоимость игроков киевского Динамо составила 67 млн евро. Клуб разделил 90-88 места с аргентинским Ривер Плейтом и китайским Хэбэй Чайна Форчун.
Шахтер, чей футбольный состав был оценен в 103 млн евро, занял 25 строчку, опередив Эвертон, Фулхэм и Зенит.
Возглавил же рейтинг Манчестер Сити, обошедший ПСЖ и Баварию. Также в первую десятку вошли Тоттенхэм, Арсенал, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Челси.
Фото: prosoccerusa.com
Как сообщала "Страна", "Шахтер" разгромил в спарринге "Ботев", отгрузив соперникам шесть мячей.
Напомним, что на игру с Шахтером в Харьков едут тысячи фанов Айнтрахта. Матч состоится на НСК "Олимпийский" 14 февраля.