В Малайзии задержали семейную пару, которая жонглировала собственным ребенком. Об этом сообщает BBC.

Молодые родители вместе с четырехмесячной дочкой путешествует по Юго-Восточной Азии в качестве уличных музыкантов. Во время выступления отец раскачивал за ноги ребенка и подбрасывал его в воздух. Скандал разгорелся после того, как один из зрителей снял выступление на видео и выложил видео в соцсеть. Автор ролика назвал поведение родителей "безответственным действием, которое может причинить вред" и призвал полицию арестовать родителей.

Фото: facebook.com/zac.abdulcheah

Большинство комментариев в соцсетях написали, что шокированы не только обращением с ребенком, но и тем, что родители использовали его для зарабатывания денег.

Вскоре после появления поста в соцсети полиция задержала семейную пару прямо во время одного из их выступлений. Шеф полиции сказал местным журналистам, что ребенок не пострадал, и что у него нет каких-либо признаков травм.

Как выяснилось, задержанные - россияне 28-летний музыкант Михаил Бондарук и 27-летняя художница Екатерина Шихманов, пишет "Коммерсант". В Малайзии им могут предъявить обвинение в нарушении законодательства о правах детей. Наказанием может стать штраф 20 тысяч малазийских ринггит (около 126 тысяч грн) или лишение свободы на срок до десяти лет.

Сами родители малыша говорят, что их неправильно поняли - они лишь демонстрировали детскую йогу.

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