В Лондоне изувечили могилу Карла Маркса
Неизвестные вандалы надругались над могилой немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне. Об этом сообщает газета The Guardian.
"Могила Карла Маркса была осквернена! Она выглядит так, будто кто-то прошелся по ней молотком", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter руководства Хайгейтского кладбища. "Мы приведем в порядок надгробие как можно скорее", - отмечается в Twitter.
При этом вандалы не тронули другие могилы на территории кладбища. The Guardian подчеркивает, что надгробие Карла Маркса, вероятно, не удастся вернуть к первоначальному виду даже после реставрации.
Изуродованное надгробие
Так выглядит могила на кладбище Фото: theguardian.com
Время совершения преступления пока неизвестно. Однако в руководстве Хайгейтского кладбища уверены, что вандалы использовали именно молоток, а удары были нанесены левой рукой. Британская полиция была незамедлительно проинформирована об инциденте, расследование произошедшего будет начато позднее во вторник.
Напомним, могилу немецкого философа и писателя Карла Маркса посещают ежегодно десятки тысяч человек. Известно, что Карл Маркс переехал с семьей из Германии в Великобританию, где и создавал свои главные экономические произведения, в том числе - известный во всем мире "Капитал". Его могила находится в восточной части Хайгейтского кладбища, где также покоится его супруга Женни Маркс и другие члены семьи. Надгробие было официально открыто на церемонии в 1956 году.
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