Победительница первого сезона проекта "Україна має талант", художница из Крыма Ксения Симонова, которая рисует на песке, вышла в финал чемпионского сезона шоу America’s Got Talent.

Видео триумфального выступления размещено на странице художницы в Facebook и на официальной странице шоу.

"Золотую кнопку", которая сразу отправляет участника в финал, 4 февраля впервые в истории шоу нажал ведущий Терри Крюс, который был до глубины души тронут представлением, которое развернулось у него перед глазами. Стоя за кулисами, он не мог сдержать восхищения и выбежал в зал и нажал золотую кнопку, предназначенную для членов жюри.

Видео: facebook.com/kseniya.simonova.9

На песке украинка изобразила историю ребенка, который стал знаменитым художником и вспомнил о своих родителях, когда было уже поздно. Эту же историю о ребенке Симонова показывала в финале национального шоу талантов.

Терри Крюс – известный американский актер и спортсмен, прославившийся после появления в рекламе дезодорантов "Олд спайс" и роли Хейла Цезаря в боевике "Неудержимые". Золотую кнопку могут нажимать только члены жюри, но отказать Терри они не смогли.

America’s Got Talent - телепроект на телеканале NBC и часть франшизы Got Talent, где выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов, желающие выиграть главный приз в $1 млн и возможность участия в шоу Las Vegas Strip в качестве ведущего.

В чемпионском сезоне America’s Got Talent принимают участие не обычные начинающие артисты, но победители талант-шоу из разных стран, где идет франшиза.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы покорили талант-шоу America's Got Talent необычным цифровым номером.

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