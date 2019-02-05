Глава Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович поддержал отстраненную решением суда от должности и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и заявил, что разгоревшийся вокруг чиновницы-иностранки не что иное, как проявление российской агрессии. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Внешняя агрессия со стороны России и внутренний реванш, тех кто против реформ - самые большие угрозы для нынешней Украины. Обе требуют нашего решительного отпора", - написал в Facebook Вятрович.

Напомним, Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Ульяне Супрун реализовать полномочия министра здравоохранения. Сама Супрун назвала иск Мосийчука очередной "атакой на трансформацию системы здравоохранения".

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабинете министров хотят обжаловать решение суда об отстранении Ульяны Супрун.