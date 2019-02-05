В среду, 6 февраля, в Киеве ожидается небольшой снег, в Одессе потеплеет до +6, в северных областях также пройдет умеренный мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве центральных, южных и восточных областей ожидается туман, местами - гололед. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла, в Крыму 7-12° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

Что касается Киева, то в столице среда будет с мокрым снегом, правда во второй половине дня осадки прекратятся. На дорогах – гололедица. Днем 6 февраля столбики термометров покажут 0...+2 градуса, ночью температура опустится до -1...-3 градусов.

Погода 6 февраля в Украине Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", киевских водителей предупредили о надвигающемся снегопаде и гололеде на дорогах. Также синоптики предупреждают о перепадах температуры.