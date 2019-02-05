Компания Hanson Robotics, которая создала робота Софию, разработала ее мини-версию. Она нацелена на детей. Об этом сообщает портал Digital Trends со ссылкой на компанию.

"Представляем Маленькую Софию, маленькую робосестру. Это новый вид STEM, Искусственного интеллекта и закодированного компаньона для детей от 7 до 13 лет", - сообщили разработчики.

Заявляется, что "мини-клон" также может ходить, говорить, петь, играть в игры, и рассказывать анекдоты, как и ее старшая "сестра".

Видео: youtube.com/KICKSTARTER INDIEGOGO

Как сообщала "Страна", инженеры модернизировали роботического таракана, который научился бегать по воде. Инженеры из Гарвардского университета создают миниатюрных роботов, которые весят около грамма.

Отметим, что впервые в истории российского флота в военно-морском параде принял участие корабль-робот.