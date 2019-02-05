Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф обеспокоена возможным влиянием решения суда об отстранении от должности и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун на реформу здравоохранения. Об этом посол написала на своей странице в микроблоге Twitter во вторник.

"Ожидаю дальнейших подробностей по этому делу, однако обеспокоена потенциальным его влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине", - написала она.

Фото: twitter.com

Напомним, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В мотивировочной части указывается, что Мосийчук направил в Окружной административный суд г.Киева иск, в котором просит суд установить отсутствие у Супрун предусмотренных законодательством компетенций (полномочий). В связи с этим суд 14 января 2019 года отрыл производство в административном деле.

Кроме того, Игорь Мосийчук 1 февраля подал в суд заявление об обеспечении административного иска путем установления запрета Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию компетенций (полномочий) исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины. Суд частично удовлетворил заявление Игоря Мосийчука об обеспечении админиска, запретив Ульяне Супрун предпринимать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.

Ранее "Страна" сообщала, что в суде объяснили, почему Супрун запретили выполнять функции главы Минздрава.

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