Кабмин собирается обжаловать решение Окружного административного суда города Киева о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра Кабмина Александра Саенко.

"Данное решение суда будет обжаловано в установленном порядке и, при наличии оснований, будет подана жалоба в Высший совет правосудия", - сказал он.

По словам Саенко, правительство в ближайшее время обсудит эту ситуацию.

"В течение последних двух лет Ульяна Супрун при поддержке премьер-министра Владимира Гройсмана начала ряд реформ, которые уже привели к глобальным качественным переменам в системе здравоохранения", - отметил министр.

Напомним, Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Ульяне Супрун реализовать полномочия министра здравоохранения. Сама Супрун назвала иск Мосийчука очередной "атакой на трансформацию системы здравоохранения".

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве заявили, что консультируются с юристами после известия об отстранении Супрун.

Также мы сообщали, что в суде объяснили, почему Супрун запретили выполнять функции главы Минздрава.