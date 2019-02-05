Во вторник утром, 5 января, в Марьинском районе Донецкой области на трассе Донецк-Запорожье водитель автомобиля "Шевроле", совершая обгон, не справился с управлением и врезался в "Дэу Ланос". От удара автомобиль загорелся.

В ДТП сразу погибли пять человек, еще трое получили тяжелые травмы и один из пострадавших позже скончался в больнице.

Об этом сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.

"Происшествие случилось около 10.30. Участниками аварии стали 9 человек. В результате столкновения автомобиль "Дэу" загорелся. 4 пассажира, которые ехали с КПВВ "Марьинка", погибли на месте. Водитель остался невредимым", - рассказали в полиции.

Пассажирка "Шевроле" от полученных травм скончалась, еще двое пребывают в тяжелом состоянии. За жизни пострадавших продолжают бороться врачи. Граждане ехали из г.Селидово на контрольно-пропускной пункт.

"В результате происшествия на месте погибли 5 человек, еще 3 пострадали… Пострадавшие были госпитализированы в Кураховскую городскую больницу. К сожалению, один из пострадавших умер в больнице", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС.

Марьинский полицейские продолжают работать на месте происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Фото: police.dn.ua

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