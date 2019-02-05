В Минздраве Украины сообщили, что узнали из СМИ про решение окружного административного суда Киева запретить исполнять обязанности и.о. главы ведомства Ульяне Супрун. Об этом сказано на странице министерства в Facebook.

"Как стало известно Министерству здравоохранения Украины из средств массовой информации, Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление народного депутата и запретил доктору Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения", - отмечается в сообщении. Там добавляют, что "консультируются с юристами". "Будем держать в курсе. Работаем!", - резюмировали в Минздраве.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, что в суде объяснили, почему Супрун запретили выполнять функции главы Минздрава. Решение суда мотивировано тем, что первый заместитель министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун исполняет обязанности министра на протяжении срока, превышающего один месяц с момента наделения ее соответствующими полномочиями. Также, по мнению суда, Ульяна Супрун, которая в 2015 году получила гражданство Украины, до сих пор является гражданкой США, а в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" в Украине запрещено двойное гражданство. Кстати, Ульяна Супрун законно может осуществлять полномочия заместителя министра здравоохранения.

Также мы писали о том, что Ляшко, голосовавший за медреформу Супрун, решил перед выборами пропиариться на ее псевдоувольнении.