Во Франции 5 февраля крупнейший профсоюз - Всеобщая конфедерация труда - объявил всеобщую забастовку. Об этом сообщает Le Figaro.

Участники акции собираются выразить недовольство социальной политикой правительства. Они требуют повышения зарплат и справедливой системы налогообложения. Демонстрации запланированы в Париже, Лилле, Бордо и Марселе. Ожидаются перебои в работе общественного транспорта. Например, железнодорожного.

Полностью отменены поезда, следующие по маршруту Бордо-Марсель, Клермон-Ферран-Безье, а также Париж-Тулуза. Оператор железных дорог SNCF рекомендует пассажирам заранее проверять расписание. Кроме того, к забастовке намерены присоединиться и сотрудники столичных аэропортов, которые требуют улучшения условий труда. Профсоюз также призвал принять участие в забастовке преподавателей образовательных учреждений.

В связи с этим ожидается, что в ряде школ, лицеев и университетов в разных городах Франции могут быть отменены занятия. Среди участников забастовки будут и сотрудники туристического сектора. Так, в компании-операторе Эйфелевой башни проинформировали, что во вторник объект может быть закрыт для посещения.

Как сообщала "Страна", в Париже против "желтых жилетов" на улицы вышли "красные шарфы", требующие не допустить революции в стране.

Напомним, в декабре 2018 года "желтые жилеты" во Франции штурмовали президентскую дачу Макрона. На агрессивные действия "желтых жилетов" полиция отвечает гранатами со слезоточивым газом и задержанием протестующих.