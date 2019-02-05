Американская киноакадемия озвучила имена первых 14 человек, которые в этом году будут вести церемонию вручения премии "Оскар". Соответствующая информация опубликована на сайте Академии.

Ведущими в 2019 году станут актеры Аквафина, Дэниел Крейг, Крис Эванс, Тина Фей, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Эми Полер, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон, Констанс Ву, а также дирижер Густаво Дудамель вместе с Филармоническим оркестром Лос-Аджелеса.

Сообщается, что это не все ведущие, которые 24 февраля 2019 года будут объявлять победителей престижной кинопремии. Имена остальных будут объявлены позже.

Любопытно, что в первой части списка встречаются сразу двое актеров из кинофраншизы "Мстители" – Бри Ларсон, которая грает Капитана Марвел, и Крис Эванс, исполнитель роли Капитана Америка.

Напомним, изначально ведущим должен был быть комик и актер Кевин Харт. В декабре именно его киноакадемия избрала для проведения 91-й церемонии вручения премии. Однако вокруг его персоны вспыхнул громкий скандал. Артисту припомнили его гомофобные твиты девятилетней давности, что и стало причиной отказа отдать право ему вручать статуэтки. Впрочем, сам комик после скандала извинился, но сказал, что и сам бы не согласился вести церемонию после возникшей ситуации.

После этого появилась информация, что в 2019 году впервые за 30 лет может остаться без ведущего. В прошлый раз "Оскар" оставался без ведущего в 1989 году. Тогда премию раскритиковали за невыносимую скуку и "сырые" выступления звезд.