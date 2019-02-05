В Киеве при получении взятки в 34 тысячи долларов задержан исполняющий обязанности начальника одного из территориальных отделов Нацполиции. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает пресс-служба СБУ.

Уточняется, что полицейский руководитель требовал деньги у местного частного предпринимателя за должное реагирование на заявление о краже денег. Правоохранителя задержалин на рабочем месте после получения второй части денег - 15 тысяч долларов.

По информации Госбюро расследований, задержан и.о. начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева. Операцию проводили силами оперативники СБУ и ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что ГБР и полиция задержали замглавы Печерской РГА Киева на взятке в 20 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что пойманный на огромной взятке чиновник-асфальтоукладчик из Киева проведет в тюрьме до 10 лет.