Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту законности закупки Генеральной прокуратурой 17 автомобилей, сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в ведомстве.

Согласно сообщению, дело было открыто 31 января по ч. 2 ст. 210 ("Нарушение законодательства о бюджетной системе") Уголовного кодекса Украины. Как отметил собеседник издания, поводом для этого стало решение суда, который обязал НАБУ начать соответствующее расследование. Согласно фабуле производства, за 2017 год Генпрокуратура закупила 17 легковых автомобилей на сумму 12 млн гривен вопреки положениям постановления Кабинета министров, согласно которому закупка транспортных средств была приостановлена.

Ранее "Страна" сообщала, что в ГПУ не смогли объяснить, как во время запрета купили 19 машин.