С начала 2019 года цены на тепличные овощи в Украине выросли на 20%. Об этом сообщают аналитики Pro-Consulting, передает Delo.

За килограмм огурцов оптовые продавцы сегодня просят 45-50 гривен, а килограмм помидоров обойдётся в 50-60 гривен.

Заявляется, что на цену влияет подорожание энергоносителей. В структуре стоимости тепличных овощей затраты на газ и электроэнергию составляют более 50% себестоимости. Однако на данный момент все же главным фактором повышения стоимости является уменьшение запасов продукции.

Наиболее популярными овощами в Украине остаются помидоры и огурцы. Доля этой продукции составляет почти 93% от всех выращенных тепличных овощей. В 2017 году производство овощей закрытого грунта выросло на 12%, а по итогам 10 мес. 2018 года показатели снизились на 4,1%.

По данным Министерства аграрной политики, в 2018 году украинская тепличная продукция обеспечила всего 20% внутреннего рынка, а в пик сезона до 50%. Эксперты ожидают, что в ближайшие годы спрос на тепличные овощи будет расти в среднем на 50% ежегодно.

Как сообщала "Страна", за 2018 год в Украине значительно подорожала мясная корзина. Рост ее стоимости составил 11%. В мясную корзину входит по килограмму куриного филе и тушки, свинины, сала, говядины и вареной колбасы первого сорта.

Напомним, что Супрун предупредила украинцев об опасности бутербродов с колбасой.