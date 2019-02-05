Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО "Акватера" экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и взыскал с банка в пользу истца 24,8 миллиона гривен. Об этом сообщает Finbalancе со ссылкой на постановление суда от 18 декабря.

Согласно судебным материалам, "Акватера" передала в ипотеку для НБУ недвижимое имущество (по адресу г. Днепр, ул. Чкалова, 27; согласована стоимость - 24,5 млн грн) в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредиту рефинансирования.

В августе 2017 НБУ обратился к ООО "Акватера" с требованием погасить задолженность ПриватБанка по соответствующему договору рефинансирования на сумму 4,4 млрд. грн. Уже в октябре "Акватера" выплатила Нацбанку 24,9 млн. грн (в объеме обеспеченных обязательств по ипотечному договору) и обратилась в "Приват", потребовав у него вернуть выплаченные НБУ деньги, также заменить кредитора в обязательстве.

Согласно документу, Приватбанк тогда это требование в добровольном порядке не исполнил, поэтому истец и обратился в суд. Хозсуд пришел к выводу, что "Акватера" на законных основаниях выплатило НБУ 24,9 млн. грн в счет погашения части долга ПриватБанка, поэтому имеет право требовать у финучреждения возмещения уплаченной суммы.

Ранее Бывшие акционеры Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов признали нанесение убытков банку в размере 248 миллионов долларов вместо инкриминируемых им 1,9 миллиарда долларов.

Как сообщала "Страна", Верховный суд разрешил арестовать акции росбанков по иску экс-главы Приватбанка Игоря Коломойского.