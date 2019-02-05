Окружной административный суд города Киева, который 5 февраля частично удовлетворил иск нардепа Игоря Мосийчука касаемо полномочий и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, пояснил свое решение. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, в суде пояснили, что чиновнице временно запрещено осуществлять любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения. Однако Ульяна Супрун законно может осуществлять полномочия заместителя министра здравоохранения.

Решение суда мотивировано тем, что первый заместитель министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун исполняет обязанности министра на протяжении срока, превышающего один месяц с момента наделения ее соответствующими полномочиями. Также, по мнению суда, Ульяна Супрун, которая в 2015 году получила гражданство Украины, до сих пор является гражданкой США, а в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" в Украине запрещено двойное гражданство.

Отметим, мы уже писали о том, что источник в судейских кругах пояснил "Стране", что это решение является пиар-ходом "Радикальной партии" и, скорее всего, в апелляции это решение отменят.

Напомним, недавно украинцы не оценили идею Супрун по отказу от черной икры.

Также мы писали о том, чем и.о. министра здравоохранения Супрун запомнилась украинцам.