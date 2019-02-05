В Москве 5 февраля наблюдается волна "телефонного минирования". По состоянию на 14:30 количество звонков о минировании перевалило за 200. А сигналы о минировании объектов в Москве поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в частности Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Угрозы поступают также на электронные адреса московских предприятий, учреждений и организаций. В 14:00 в Москве проверили около 30 объектов, для этого эвакуировали более 20 000 человек. Однако взрывных устройств так и не обнаружили.

В числе объектов, которые получили анонимные звонки: МГТУ им.Баумана, РГГУ, МГГУ, Институт русского языка им.Пушкина, Московский университет гражданской авиации, Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, парк "Сокольники", бассейн "Чайка", башня "Город столиц" в комплексе "Москва-Сити", несколько московских школ, торговые центры "ЦУМ", "Интер-Север" и другие.

По данным ТАСС, в Москве "заминирован" более 90 объектов, в Подмосковье - более 40. Среди них школы, высшие учебные заведения, торговые центры, бизнес-центры, управы, офисные здания и больницы, здания художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова и Российского государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева.

Как сообщала "Страна", в регионах России массовые рассылки об угрозах взрывов поступают уже вторую неделю подряд. Так, 31 января в российском Санкт-Петербурге и Ленинградской области начали массово эвакуировать торговые центры и школы, так как неизвестные сообщили об их минировании.

На прошлой неделе анонимные звонки о "минировании зданий" в Москве также поступали из Украины.