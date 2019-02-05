В крови внезапно умершего в ночь на 3 февраля музыканта Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, не обнаружили наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot, ссылаясь на предварительные результаты экспертизы.

Напомним, рэпер неожиданно скончался сразу после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет. Правоохранители рассматривают несколько версий причин его смерти. По одной из них, Толмацкий мог скончаться из-за употребления наркотических средств плохого качества, которые принес с собой один из гостей мероприятия.

Как сообщала "Страна", похороны Децла состоятся в среду, 6 февраля. С музыкантом попрощаются в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ, а похоронят его на Пятницком кладбище Москвы.

Также мы писали о том, что Децл собирался в 35 лет инсценировать свою смерть и уехать жить на остров.