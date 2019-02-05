Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича обратились с просьбой к Государственному бюро расследований открыть уголовное производство против секретаря СНБО Александра Турчинова, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьера Арсения Яценюка, спикера Рады Андрея Парубия и других представителей действующей власти по подозрению в незаконном захвате власти и сдаче Крыма.

Во вторник материалы расследования были переданы в ГБР. Об этом они сообщили на пресс-конференции Украинских новостей.

Юристы представили фильм-расследование возможных преступлений указанных лиц. Адвокат Виталий Сердюк отметил, что расследование проводилось 3 года.

По его словам, фильм базируется на документах материалов дела Виктора Януковича. Он называется "Кто и почему сдал Крым".

"Оснований для проведения расследования достаточно. Обвинительный акт мы тоже передали в ГБР", - сказал Сердюк. Он отметил, что в 2014 году власть могла пресечь захват Крыма, поскольку для этого были все силы.

Видео: youtube.com/Інформаційне агентство "Українські Новини"

Как сообщала "Страна", свержение Виктора Януковича прошло по румынскому сценарию 1989 года. Ссылаясь на расследования европейских и американских коллег, авторы статьи утверждают, что организаторы революции 2014 года устроили расстрел митингующих и правоохранителей, чтобы дискредитировать власть.

Отметим, что члены "Народного фронта" не выдвинули Яценюка в президенты.