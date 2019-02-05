Жители Оболонского района Киева сообщили "Стране", что некие люди, представляясь Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" с телефонов ЖЭков обзванивают их и узнают позицию относительно выборов президента.

Киевляне говорят, что им звонят с номеров диспетчерских служб обслуживающих дома организаций и спрашивают о том, что если выборы произойдут в ближайшее воскресенье, за кого будет голосовать человек (вариантов не предлагают), а также собирается ли он участвовать в выборах. Например, такие опросы проводились через обслуживающие организации Оболонского района. Жители столицы отмечают, что волна звонков-опросов началась с конца января.

В центре "Социс" опровергли эту информацию. "Телефонных опросов политических предпочтений мы не проводим, у нас опросы проводятся только по методике Face-to-face. Но в данный момент уже закончена предыдущая волна опроса, а новая еще не начиналась. Таким образом, очевидно, кто-то использует наше имя в своих целях", - рассказали "Стране" в Центре.

СМИ связывают Центр "Социс" с экс-главой фракции БПП и личным социологом Порошенко Игорем Грынивым.

Ранее "Страна" сообщала, что по последним данным "Социса", большая часть опрошенных украинцев поддерживает Владимира Зеленского (23%), но за Порошенко готовы отдать голос 16,4% опрошенных. А вот Юлия Тимошенко у "Социса" заняла третье место и набрала 15,7% голосов респондентов.

Кстати, стало известно о подготовке схемы массового подкупа избирателей со стороны Порошенко.