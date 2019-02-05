В среду, 6 февраля, экс-президент Украины Виктор Янукович, которого киевский суд 24 января признал виновным в государственной измене и заочно приговорил к 13 годам тюрьмы, даст пресс-конференцию в Москве. Об этом со ссылкой на адвокатов беглого экс-президента сообщает "Громадське".

Так, адвокат Александр Горошинский заявил, что пресс-конференция будет посвящена именно решению Оболонского райсуда Киева. По мнению защитника Януковича, "необходимо дать оценку этому беспределу". Он также добавил, что "возможно, будут и сюрпризы".

Пресс-конференция состоится в 14 часов. Но ока неизвестно, по времени Киева или Москвы.

Напомним, после того как Виктора Януковича признали в суде пособником в ведении войны, а также госизменником, защита Януковича решила обжаловать обвинительный приговор экс-президенту.

Кроме того, сообщалось, что адвокаты Януковича обратятся в ЕСПЧ по фактам нарушения права на защиту.