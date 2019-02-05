Гендиректору завода "Маяк" сообщили о подозрении за невыплату заработной платы работникам на сумму более 11 миллионов гривен. Об этом сообщает 5 февраля пресс-служба прокуратуры Киева

"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении председателю правления-генеральному директору ОАО" Завод "Маяк" в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия)", - говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос об избрании руководителю предприятия пресечения.

Досудебное расследование установило, что с декабря 2017 по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. грн. В то же время, несмотря на задолженность перед рабочими и при наличии средств на счетах глава предприятия осуществлял другие платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности.

Завод входит в государственный концерн "Укроборонпром". На нем модернизируют бронетехнику, производят устройства спецназначения для авиации, снайперское и стрелковое оружие. По заказу Министерства обороны завод поставляет армии минометы "Молот". Например, в 2016 году Министерство купило 280 минометов по 480 тысяч гривен каждый у киевского "Маяка".

Ранее "Страна" сообщала, что "Маяк" заподозрили в махинациях с прицелами для минометов.

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