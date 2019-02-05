В результате самого смертоносного за последние 14 лет пожара в Париже, который вспыхнул в ночь на 5 февраля в 16-м округе города, погибли не менее 10 человек, еще один получил серьезное ранение. Об этом сообщает Le Figaro.

Пожарные, шесть из которых получили ранения во время тушения возгорания, отметили, что это только предварительные данные. Более пяти часов понадобилось, только чтобы начать контролировать огонь. Более 50 человек пришлось срочно эвакуировать.

Женщину, которую подозревают в поджоге, арестовали, сейчас она находится под стражей в полиции.

Скриншот, фото: Twitter/ Thibault Malandrin

Напомним, подозреваемая в поджоге, который привел к возникновению самого смертоносного пожара последних 14 лет, 41-летняя женщина, страдающая психическими расстройствами.

Также мы писали, что в конце января на Елисейских полях в Париже неизвестные ограбили банк, удерживая заложников.