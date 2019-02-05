Верховная Рада на заседании 5 февраля отклонила законопроект № 9285 о переименовании "военных комиссариатов" в "территориальные центры комплектования и социальной поддержки". Об этом сообщает 112-Украина.

В сессионном зале было недостаточно голосов за документ; политические консультации во время внепланового перерыва не исправили ситуацию.

Законопроект предусматривает изменение названия "районные/городские военные комиссариаты" на "районные/городские (объединенные районные/городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки".

Как сообщала "Страна", законопроект о переименовании военкоматов был принят в первом чтении. В декабре "за" проголосовали 238 народных депутатов. Напомним, что военные подтвердили "вылов" уклонистов от армии на улицах в Ровно.

Выяснилось, что молодой человек не призывного возраста шел на работу, когда к нему подъехала машина с людьми в военной форме. Они сообщили, что парень должен проехать с ними в военкомат, так как они проводят операцию по розыску уклонистов от военной службы. Молодой человек пояснил, что он не призывного возраста, однако люди, которые представились сотрудниками военного комиссариата, но не предъявили удостоверений, вызвали наряд полиции. Сам парень также вызвал правоохранителей.