Глава МИД РФ Сергей Лавров считает нелигитимной Православную церковь Украины (ПЦУ). Такое заявление он сделал, выступая в Российско-Таджикском славянском университете, передает ТАСС.

"Абсолютно нелегитимное решение было, по всем канонам. И по канонам невмешательства государства в церковную жизнь, и по канонам самого православия, потому что решение 1686 года, которое в Константинополе было принято - о передаче этой церкви под эгиду Московского патриархата - безотзывное, достаточно просто прочитать его", - заявил Лавров.

Глава российского МИДа считает Православную украинскую церковь "глумлением над историей" и попыткой "рассорить" народы России и Украины.

"Глумление над историей, преследование тем самым цели просто рассорить Россию и Украину, отвадить наши народы от того, чтобы они дружили, это, я считаю, по большому счету, преступление (власти Украины) перед своими гражданами", - также сказал он.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Сербской православной церкви заявил, что не признает ПЦУ.

Также мы сообщали, что Филарет выздоровел за 1,5 дня и явился на Синод ПЦУ к Епифанию.