В районе ООС на Донбассе боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе дважды - с использованием запрещенного оружия. Об этом сообщил полковник Максим Праута, пресс-секретарь Минобороны Украины на брифинге.

В луганском направлении противник 5 раз обстрелял украинские позиции, 3 из которых - с применением запрещенного оружия. Позиции ВСУ, которые находятся неподалеку от Хутора Вильного, боевики обстреливали дважды. Первый обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов длился почти час с 10:25, второй - в вечернее время и продолжался около 40 минут.

С 23:20 до 23:30 боевики обстреливали позиции в районе Крымского с применением оружия запрещенных калибров. Украинские военные зафиксировали 10 разрывов мин калибра 82 мм. Днем оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ вблизи Новолуганского из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В донецком направлении оккупанты трижды обстреляли украинские позиции. Во второй половине дня оккупанты обстреляли украинские позиции в районе Опытного из стрелкового оружия, минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов. В течение 10 минут с 18:30 оккупанты обстреливали позиции в районе Невельского из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погиб украинский военнослужащий, еще один ранен, его госпитализировали. С начала суток 5 февраля по состоянию на 12:00 боевики один раз обстреляли украинские позиции в районе Хутора Вильного. Там украинские военные зафиксировали 4 мины калибра 82 мм.

Союз воинов АТО Каменка-Бугского района в Facebook сообщил имя погибшего военного на Донбассе. Это боец из Львовской области Николай Рудник. "Печальная весть прилетела к нам с фронта. 4 февраля в зоне АТО погиб уроженец с. Батятичи Каменка-Бугского района - Рудник Николай Андреевич. Николай Андреевич любил Украину превыше всего. Был членом Конгресса украинских националистов", - сообщили в организации. Семье погибшего бойца выражают соболезнования.

Фото: Спілка воїнів ATO Кам'янка-Бузького району/Facebook

Как сообщала "Страна", пропавший украинский военный оказался в плену.

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