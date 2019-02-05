Киевское Динамо огласило уточненную официальную заявку на Лигу Европы, где в 1/16 финала "бело-синие" встретятся с греческим Олимпиакосом. Об этом передает канал Футбол 1.

В списке нет Влада Калитвинцева, который должен на днях подписать контракт с голландским Витессом, и экс-вице-капитана Николая Морозюка, который перешел в турецкий Ризеспор.

Итак, вот кого Александр Хацкевич включил в заявку:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.

Защитники: Виталий Миколенко, Сидиклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кенджера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин, Владислав Супряга.

Немного непонятно появление в списке Йосипа Пиварича, которому только вчера, 4 февраля, сделали операцию в Загребе.

Напомним, что Динамо первый матч с Олимпиакосом проведет на выезде, а ответная встреча состоится на НСК "Олимпийский" 21 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что "шпионы" Динамо привезли Хацкевичу из Греции информацию про Олимпиакос.